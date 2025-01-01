Comedy Battle
Folge 5: Dürüüüümdürümdürüm
27 Min.Ab 12
Matthias Ludwig und Niko Nagl liefern sich ein hitziges Comedy-Duell voller pointierter Witze und schlagfertiger Punchlines. Das zweite Battle des Abends bringt mit Ana Lucia aus Peru und Cenk Korkmaz aus der Türkei internationales Flair auf die Bühne. Ein besonderes Highlight ist das "Battle der Menschheitsgeschichte", in dem Roland Otto Bauschenberger als Cristiano Ronaldo und Lena Beermann als Kim Kardashian auftreten.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SOEG