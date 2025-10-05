Folge 31: Comedy Express - Folge 5
31 Min.Folge vom 05.10.2025
Walter Schreiber liest "Sex libris" - 'Das scharlachrote Höschen' Susi Dengler sorgt als 'Schnellsprech-Gerti' für Stakkatotratsch. Andreas Bieber über Filmklischees - nimmt 25 Filmzitate aufs Korn. Die Tietzes bringen in fünf Minuten die "Großen 10 der siebziger Jahre". Sigrid Hauser bringt die Geschichte des Slapsticks zum Vortrag. Pichowetz & Scheidl (Conferencier-Duo) aus ihrer Spezialreihe "Das ungewöhnliche Schicksal" - die Memoiren eines Boxers. DarstellerInnen: Walter Schreiber, Susi Dengler, Andreas Bieber, Die Tietzes, Sigrid Hauser, Mad Matt Schuh, Pichowetz & Scheidl. Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler
