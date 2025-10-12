Folge 32: Comedy Express - Folge 6
Dagmar Kutzenberger präsentiert Bücher als Lebenshilfe – diesmal mit einem Blick auf kindliches Verhalten im Alltag. Außerdem: Gerald Pichowetz und Klaus Göhr im Gespräch über „Das außergewöhnliche Schicksal“, ein kurioses Interview mit einem zum schlechtesten Schauspieler des Jahres gekürten Gastprofessor, und Susanne Dengler über Beziehungen, die alle schiefgegangen sind. Dazu kommen Walter Schreibers humorvolle Interpretation „Der Hamlet von St. Pölten“, Kathy Tanner mit Musik und Magie, und Alexander Kuchinka mit seiner unverblümten Lebensphilosophie: „Leckt’s mich im Arsch!“ Besetzung: Dagmar Kutzenberger Susanne Dengler Walter Schreiber Kathy Tanner Alexander Kuchinka Gerald Pichowetz Klaus Göhr Regie: Herbert Fuchs Bildquelle: ORF/ORF/Johannes Cizek
