ORF IIIStaffel 1Folge 33vom 19.10.2025
Comedy Express - Folge 7

Comedy Express - Folge 7

Folge 33: Comedy Express - Folge 7

34 Min.Folge vom 19.10.2025

Die neuen Entertainer Streifzug durch die Welt der "Stand Up Comedy". Die Tietzes mit dem Song: "Comedy Tonight". Matthias Schuh alias Mat Shoe "Spielt's mir an guten alten Rock'n Roll". Die Candy Sisters: "Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels" Besetzung: Mini Bydlinski Andreas Steppan Nicole Fendesack Sigrid Hauser Michael Niavarani Werner Sobotka Regie: Arno Aschauer.

