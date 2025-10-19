Folge 33: Comedy Express - Folge 7
34 Min.Folge vom 19.10.2025
Die neuen Entertainer Streifzug durch die Welt der "Stand Up Comedy". Die Tietzes mit dem Song: "Comedy Tonight". Matthias Schuh alias Mat Shoe "Spielt's mir an guten alten Rock'n Roll". Die Candy Sisters: "Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels" Besetzung: Mini Bydlinski Andreas Steppan Nicole Fendesack Sigrid Hauser Michael Niavarani Werner Sobotka Regie: Arno Aschauer.
Altersfreigabe:
0