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6 StaffelnAb 12
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Der windige Jeff hat seine Anwaltszulassung verloren und muss daher zurück ans Community College in Greendale. Dort gründet er eine Lerngruppe, um die hübsche Britta zu erobern.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Sony Pictures Ent. & © Season 1-4: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren
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