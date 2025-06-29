Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CopStories Staffel 2

CopStories (10/10): Alles Liebe

ORF1Staffel 1Folge 10vom 29.06.2025
CopStories (10/10): Alles Liebe

CopStories (10/10): Alles LiebeJetzt kostenlos streamen

CopStories Staffel 2

Folge 10: CopStories (10/10): Alles Liebe

46 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12

Ein Banküberfall, ein verschwundener Mörder und ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Polizei steht kurz davor, Dogan festzunehmen, als eine Geiselnahme alles durcheinanderbringt. Unter den Geiseln ist auch Eberts, der versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zeitgleich fordert das Jugendamt Unterstützung in einem Fall von Kindeswohlgefährdung, und Vickerl bricht plötzlich zusammen. Ein Tag voller Entscheidungen für das Team, für Bergfeld und für die Gerechtigkeit. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohácsi) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Buch: Mike Majzen Regie: Christopher Schier Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CopStories Staffel 2
ORF1
CopStories Staffel 2

CopStories Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen