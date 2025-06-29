CopStories (10/10): Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
CopStories Staffel 2
Folge 10: CopStories (10/10): Alles Liebe
Ein Banküberfall, ein verschwundener Mörder und ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Polizei steht kurz davor, Dogan festzunehmen, als eine Geiselnahme alles durcheinanderbringt. Unter den Geiseln ist auch Eberts, der versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zeitgleich fordert das Jugendamt Unterstützung in einem Fall von Kindeswohlgefährdung, und Vickerl bricht plötzlich zusammen. Ein Tag voller Entscheidungen für das Team, für Bergfeld und für die Gerechtigkeit. Besetzung: Michael Steinocher (Sylvester Thaler) David Miesmer (Florian Fehenberger) Holger Schober (Roman Mohácsi) Cornelia Ivancan (Tina Zauner) Martin Leutgeb (Mathias Gerber) Kristina Bangert (Helga Rauper) Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld) Martin Zauner (Wilmer Eberts) Claudia Kottal (Leila Mikulov) Serge Falck (Lukas Moosburger) Buch: Mike Majzen Regie: Christopher Schier Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick