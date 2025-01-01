Coras House of Love
Reality-Sternchen Cora Schumacher zieht mit zehn Männern in das “House of Love” ein. Dort versucht sie mithilfe verschiedener Love-Challenges ihren Traummann zu finden.
Coras House of Love: Cora Schumacher auf der Suche nach der wahren Liebe
In dem Joyn Original Coras House of Love möchte sich die scharfzüngige Reality-Queen Cora Schumacher neu verlieben und den Mann für’s Leben finden. Spätestens nach der Scheidung von dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher ist die Rheinländerin in ganz Deutschland bekannt geworden. Ihre Auftritte bei Let’s Dance und Promi Big Brother haben zwar ihre TV-Karriere gestartet, doch in Sachen Liebe hat sie seit der Trennung kein wirkliches Glück gehabt. Nach einer missglückten Beziehung mit einem Hells-Angels-Mitglied hat sie nun beschlossen, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen und wird zur hoffnungsvollen Junggesellin der neuen Dating-Show von Joyn.
Zehn Männer, acht Tage und eine Frau
Zu Beginn der Sendung zieht Cora mit zehn Männern, die nicht unterschiedlicher sein könnten, in das "House of Love" ein. Dort verbringen sie acht Tage auf engstem Raum miteinande. Täglich finden verschiedene Love-Challenges statt, in denen die Männer gegeneinander antreten. Ziel der Spiele ist es, die Eigenschaften und Fähigkeiten zu testen, die sich Cora von ihrem Traummann wünscht: Darunter zum Beispiel handwerkliches Geschick, Kochkünste oder Romantik. Wer wird in den Love-Challenges punkten? Wer bekommt ein Einzel-Date? Und wer erobert ihr Herz?
Authentische Dating Show zum Verlieben
Basierend auf den Spielergebnissen entscheidet sich jeden Abend aufs Neue, wer das Reality-Sternchen näher kennenlernen darf und wer nach Hause fahren muss. Im Finale stehen schließlich drei Verehrer, die bis zum bitteren Ende um Coras Herz kämpfen. Dabei müssen sie aber nach ihren Regeln spielen, denn sie sieht und hört alles, was sich im Haus ereignet.
Fans von M.O.M, Promi Big Brother und Bachelor können bei der spannenden Reality-Show Coras House of Love mitfiebern, ob Cora die wahre Liebe unter dem Dach ihres "House of Love" findet.
