Counterpart
Folge 10: Im Niemandsland (2)
53 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Die Verantwortlichen beider Welten schieben sich gegenseitig die Schuld an dem eskalierten Konflikt zu, der etliche Leben ausgelöscht hat. Sie finden keinen Weg der Einigung - und so schließen sie den Übergang, der die zwei Dimensionen verbindet, und beenden ihre Zusammenarbeit. Howard hat indes nur ein Ziel: Er will in seine Welt und damit zu seiner Frau zurückkehren. Pope stimmt zu, allerdings unter einer Bedingung.
Alle Staffeln im Überblick
Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN