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Vom gleichen Schlag

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 28.03.2024
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Folge 2: Vom gleichen Schlag

55 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16

Der Büroangestellte Howard muss die Nachricht verarbeiten, dass neben seiner gewohnten Umgebung eine Parallelwelt existiert, in der alle Menschen seiner Welt noch einmal vorkommen. Viel Zeit hat er dafür allerdings nicht. Eine Attentäterin der anderen Seite hat es scheinbar auf seine Ehefrau abgesehen. Howards Doppelgänger bietet ihm seine Unterstützung an.

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