Counterpart
Folge 2: Vom gleichen Schlag
55 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Der Büroangestellte Howard muss die Nachricht verarbeiten, dass neben seiner gewohnten Umgebung eine Parallelwelt existiert, in der alle Menschen seiner Welt noch einmal vorkommen. Viel Zeit hat er dafür allerdings nicht. Eine Attentäterin der anderen Seite hat es scheinbar auf seine Ehefrau abgesehen. Howards Doppelgänger bietet ihm seine Unterstützung an.
Alle Staffeln im Überblick
Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN