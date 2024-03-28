Counterpart
Folge 5: Ein besseres Leben
52 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Alexander Pope sucht Howard auf und macht klar, dass er über dessen wahre Identität Bescheid weiß. Zudem behauptet er, dass Howards Frau nicht die ist, für die er sie bislang gehalten hat. Emily hingegen stellt Popes Vertrauenswürdigkeit infrage. Baldwin ist unterdessen weiterhin auf der Flucht, während Clare Jagd auf die junge Frau macht.
Alle Staffeln im Überblick
Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN