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Liebe die Lüge

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 28.03.2024
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Folge 8: Liebe die Lüge

53 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16

Quale erkennt, dass seine Frau eine Geheimagentin der anderen Seite ist, und er sieht keine andere Möglichkeit, als sie zu töten. Doch als ihm klar wird, dass er in dem Fall für ihre Taten geradestehen muss, lässt er Clare am Leben. Er verfolgt daraufhin einen anderen Plan: Quale behauptet Aldrich gegenüber, dass Howard der Maulwurf in den eigenen Reihen sei.

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