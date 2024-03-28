Counterpart
Folge 8: Liebe die Lüge
53 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Quale erkennt, dass seine Frau eine Geheimagentin der anderen Seite ist, und er sieht keine andere Möglichkeit, als sie zu töten. Doch als ihm klar wird, dass er in dem Fall für ihre Taten geradestehen muss, lässt er Clare am Leben. Er verfolgt daraufhin einen anderen Plan: Quale behauptet Aldrich gegenüber, dass Howard der Maulwurf in den eigenen Reihen sei.
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Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN