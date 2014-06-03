Couponing Extrem
Folge vom 03.06.2014: April/Chasity
Folge vom 03.06.2014
Gutscheinfreaks April und Chasity aus Georgia verbringen sehr viel Zeit miteinander, wenn sie ihre gemeinsamen Schnäppchentouren planen. Dabei vernachlässigen sie aufs Sträflichste ihre Ehemänner. Die wollen sich nun in Erinnerung bringen und überraschen ihre Frauen mit einem gemeinsamen romantischen Ausflug. Doch selbst da dreht sich das Gespräch irgendwann ums Gutscheinsammeln. Schließlich gehen die Männer zum Angriff über: Sie wollen die nächste Gutscheinaktion übernehmen und beweisen, dass die Schnäppchenjagd auch schneller geht. Ob sie das schaffen?
