Cracked
In der neu gegründeten Abteilung für Gewaltverbrechen arbeitet Detective Aidan Black mit einem Team von psychiatrischen Fachleuten zusammen. Während Aidans Stärke tiefgehende Ermittlungen sind, brillieren die anderen m Bereich Psyche und Entschlüsselung des menschlichen Verhaltens. Zusammen löst die Einheit auf ihre ganz eigene Weise schockierende Gewaltverbrechen, in die mutmaßlich psychisch Gestörte verwickelt sind.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Copyrights:© Beta Film GmbH