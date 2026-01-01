Crans-Montana – Weiterleben nach der Brandkatastrophe
Crans-Montana – Weiterleben nach der Brandkatastrophe
Diese Doku begleitet Familien nach der Brandkatastrophe in der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana an Neujahr 2026. 40 Menschen starben, 116 wurden teils schwer verletzt, viele von ihnen Jugendliche und junge Erwachsene. Die Familien leben seitdem in unvorstellbarer Ungewissheit: Überlebt mein Kind? Wie kann ich helfen? Einige Eltern müssen ihr ganzes Leben umstellen, um die Behandlung ihres Kindes in einem weit entfernten Krankenhaus zu begleiten. Die anfängliche Fassungslosigkeit wich schnell der Wut: Viele sind überzeugt, dass die Tragödie hätte verhindert werden können. Während der Rechtsstreit erst begonnen hat, zeigen sich die psychologischen Folgen schon jetzt – tiefe Ängste, Schlaflosigkeit und die Last, das eigene Leben neu zu ordnen.
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