Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Kurz, kürzer, am kürzesten!

sixxStaffel 3Folge 4vom 20.09.2024
Kurz, kürzer, am kürzesten!

Kurz, kürzer, am kürzesten!Jetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 4: Kurz, kürzer, am kürzesten!

45 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12

In vier Stunden kreieren pro Folge jeweils vier Nachwuchstalente Short-Bobs, farbenfrohe Haarwunder und extravagante Makeup-Looks. Münchner Star-Friseur und Make-Up-Experte Cristoph Gambeck steht mit Rat und Tat zur Seite und bewertet das Umstyling mit seinem geschulten Auge. Wem gelingt der perfekte „VorHAIR-NachHAIR“-Look? Wer stylt sich zum Sieg? An die Scheren, fertig, los!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
sixx
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Alle 3 Staffeln und Folgen