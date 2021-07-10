Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-EditionJetzt kostenlos streamen
Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 4: Best of Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas: Die Erwachsenen-Edition
80 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 16
Seit Jahren duellieren sich Joko & Klaas rund um den Erdball. Erst schickten sie sich gegenseitig auf irrsinnige Reisen, jetzt ihre Teams. Zahlreiche Promis haben für Team Joko und Team Klaas Mut, Kraft und Willensstärke bewiesen und für Joko & Klaas um den Weltmeistertitel gekämpft. ProSieben zeigt die wahnsinnigsten und spektakulärsten Duelle - nur für Erwachsene. Von Eistauchen in Norwegen bis hin zu einem Bungeesprung in Russland, der unter die Haut geht ...
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben