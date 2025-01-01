Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
7 StaffelnAb 16
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben