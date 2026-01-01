Das Galileo-Haus der Zukunft
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Das Galileo-Haus der Zukunft
Eine künstliche Intelligenz als Mitbewohner? Oder ein Roboter im Wohnzimmer? Im Jahr 2050 könnte das bei uns allen die Realität sein. Aber: Wie lebt es sich schon heute in der Zukunft? Gemeinsam mit Experten hat "Galileo" monatelang recherchiert und das wohl modernste Gebäude Deutschlands errichtet. Willkommen im Galileo-Haus der Zukunft!
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben