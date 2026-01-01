Das geheime Leben der Wombats
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Das geheime Leben der Wombats
Der Wombat bewohnt den südlichen und östlichen Teil Australiens. Die kleinen Beuteltiere schlafen tagsüber in einer selbst geschaufelten Grube und begeben sich nachts auf Futtersuche. Wie auch bei ihren entfernten Verwandten, den Koalas, verwandeln sich die sonst ruhigen Wombats während der Paarungszeit in ziemlich aggressive Tiere.
Genre:Natur, Dokumentation, Tiere, Gemeinschaft, Umwelt
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media