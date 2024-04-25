Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Allgemeinwissensquiz

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 25.04.2024
Folge 3: Allgemeinwissen von "Yes, we can" bis hin zur Stadt der Liebe

113 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 6

Straßenreporter Fabian Köster spricht in den Fußgängerzonen Deutschlands willkürlich Menschen an. Wer seine einfachen Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz". Bei Jörg Pilawa im Studio fordern sich die Kandidat:innen dann gegenseitig heraus und können in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer kann mit einer guten Allgemeinbildung punkten und wer geht am Ende leer aus?

