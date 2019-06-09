Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Folge 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 09.06.2019
106 Min.Folge vom 09.06.2019Ab 6

Endrunde bei den Profis - und nur noch drei Teams kämpfen um den Sieg und 10.000 Euro. Doch die letzten beiden Challenges haben es in sich: Während in der ersten Aufgabe 50 schokoladige Miniaturen aus fünf verschiedenen Texturen und mit drei Teigsorten gefertigt werden sollen, verlangt die Schaustück-Challenge den Back-Profis beim Zaubern einer fantastischen Unterwasserwelt mit einem sich bewegenden Element alles ab - denn am Ende kann nur ein Team gewinnen.

