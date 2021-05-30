Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 3vom 30.05.2021
105 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 6

Nur noch ein Schritt bis ins große Finale! Erneut tappen die Teams im Dunkeln und müssen die Aufgabe ohne Rezept umsetzen. Dabei soll jedes Duo ein zugelostes Aroma-Paar kombinieren und in Form von 50 Schnitten verarbeiten. Welchem Profi-Team gelingt es am besten, die ungewöhnlichen Kombinationen in einem harmonischen Zusammenspiel zu vereinen? Zudem ist diese Woche höchste Tortenkunst gefragt. Gewünscht ist eine Skulptur aus der griechischen Mythologie.

SAT.1
