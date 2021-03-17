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Das große Promibacken

Im Halbfinale ist konditorische Vielfalt gefragt

SAT.1Staffel 5Folge 5vom 17.03.2021
Im Halbfinale ist konditorische Vielfalt gefragt

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Das große Promibacken

Folge 5: Im Halbfinale ist konditorische Vielfalt gefragt

113 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12

In dieser Woche geht es um den Einzug ins Finale. Die erste Aufgabe ist eine Hommage an Omas klassische Blechkuchen. Ob Kirsch-Streusel, Donauwelle oder Mohnkuchen - es soll so schmecken wie in Großmutters Küche. In der Technischen Prüfung erwartet unsere Promis eine nussige Speed-Challenge. Am Ende müssen drei "Noisette-Tartelettes" präsentiert werden. Mit einer 3D-Torte als Frucht soll unseren Promibäckern in der entscheidenden Aufgabe 3 die perfekte Illusion gelingen.

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