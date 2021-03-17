Im Halbfinale ist konditorische Vielfalt gefragtJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Im Halbfinale ist konditorische Vielfalt gefragt
113 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 12
In dieser Woche geht es um den Einzug ins Finale. Die erste Aufgabe ist eine Hommage an Omas klassische Blechkuchen. Ob Kirsch-Streusel, Donauwelle oder Mohnkuchen - es soll so schmecken wie in Großmutters Küche. In der Technischen Prüfung erwartet unsere Promis eine nussige Speed-Challenge. Am Ende müssen drei "Noisette-Tartelettes" präsentiert werden. Mit einer 3D-Torte als Frucht soll unseren Promibäckern in der entscheidenden Aufgabe 3 die perfekte Illusion gelingen.
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Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen