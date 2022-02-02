Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Episode 4

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 02.02.2022
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 4: Episode 4

116 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6

Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser Aufgabe 1 sollen die verbliebenen fünf Promibäcker:innen einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidat:innen einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe 3 setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen