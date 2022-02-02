Süß trifft salzig - Neue GeschmäckerJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: Süß trifft salzig - Neue Geschmäcker
116 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6
Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser Aufgabe 1 sollen die verbliebenen fünf Promibäcker:innen einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidat:innen einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe 3 setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.
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Das große Promibacken
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 5-10: SAT.1 & © Season 1: Sat.1
Enthält Produktplatzierungen