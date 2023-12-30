Das Kanaltal - Leben in VielfaltJetzt kostenlos streamen
Das Kanaltal - Leben in Vielfalt
Folge 1: Das Kanaltal - Leben in Vielfalt
25 Min.Folge vom 30.12.2023
Das Gebiet im italienisch-slowenisch-österreichischen Grenzgebiet am Schnittpunkt romanischer, slawischer und deutscher Kultur ist ein einzigartiger Grenzraum in Europa. Die Menschen mit ihren verschiedenen Sprachen, die wechselvolle Geschichte, bis zum Kanaltal von heute, in dem Grenzen Vergangenheit sind und die Menschen sich in Italienisch, slowenisch deutsch und friulanisch verständigen und verstehen. Dazu kommt eine landschaftliche Schönheit, die sich nur jenen erschließt, die nicht vorbei fahren, sondern sich in einem Tal, das bis vor hundert Jahren noch Teil Österreichs war, auf Entdeckungsreise begeben. Bildquelle: ORF
