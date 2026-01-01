Das ProSieben Auswärtsspiel
1 StaffelAb 12
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Das ProSieben Auswärtsspiel
Die große Show in den eigenen vier Wänden: "Das ProSieben Auswärtsspiel" bringt die Samstagabend-Show live zu einem Zuschauer nach Hause. ProSieben hat alles dabei, was zu einer guten Show gehört: Spiele, Gewinne, Promis und gute Musik. Der Vorgarten des Kandidaten wird am Samstagabend zur Konzertbühne: The BossHoss versetzen mit ihrer aktuellen Single "Dos Bros" die gesamte Nachbarschaft in den Wilden Westen, die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione performt im Musik-Truck live vor dem Zuhause des Kandidaten. Wann erfahren der Kandidat und seine Familie, ob sie live im "ProSieben Auswärtsspiel" im Rampenlicht stehen?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
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