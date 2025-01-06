Das tapfere SchneiderleinJetzt kostenlos streamen
Wer sagt, das Schneiderlein sei tapfer? Schlau, ja, vielleicht, doch wir wissen alle: Held*innen sind stark, Held*innen stellen sich den Herausforderungen, egal wie groß sie sind, ohne den Mut zu verlieren, ohne zu zögern, ohne lange nachzudenken. Held*innen sind keine Schneider*innen. Und schon gar keine Schneiderlein. Da ist es natürlich blöd, wenn alle Welt denkt, das Schneiderlein sei ein solcher Held - egal wie sehr es weiß, dass es sich eigentlich nur aus Feigheit listig immer wieder neue Tricks einfallen lässt, um halt irgendwie die ganzen Riesen und wilden Säue und Fliegen zu besiegen. Oder zählt das etwa auch? Mit Köpfchen statt mit Muskeln ans Ziel zu kommen? Oder ist es manchmal sogar ganz gut, statt irgendwelchen Prinzessinnen zu imponieren, sie einfach mitzunehmen, wenn es Abenteuer zu bestehen gilt, denn zwei Köpfe sind schlauer als einer? Manchmal ist man vielleicht dann am tapfersten, wenn man sich eingesteht, dass man es nicht ist. Bildquelle: ORF/Dschungel Wien
