Das Wüstenparadies
Die Sonora-Wüste im Südwesten der USA ist eine der artenreichsten Wüstenregionen der Erde. Zwischen bizarren Felsformationen und riesigen Kakteen entfaltet sich mehr Leben als in so mancher fruchtbaren Gegend. Pumas, Antilopen, monströse Eidechsen, Klapperschlangen und viele weitere Tiere sind hier zu Hause. Im nahen Golf von Kalifornien tummeln sich zudem Seelöwen, Delphine und sogar Blauwale. Die bildgewaltige Dokumentation „The Desert Sea“ zeigt die faszinierende Vielfalt der lebendigen Wüste in Ultra-HD. Im Mittelpunkt von Teil 1 steht die Frage: Welche geografischen und klimatischen Voraussetzungen machen die Sonora so besonders? Offenbar spielt die Nähe des Pazifiks eine entscheidende Rolle. Und im zweiten Teil richten die Filmemacher ihre Objektive ausgiebig auf die tierischen Bewohner – zu Lande, zu Wasser und in der Luft.