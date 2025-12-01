Das große Wiedersehen - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Jagd nach Liebe
Folge vom 01.12.2025: Das große Wiedersehen - Teil 2
87 Min. Ab 12
Im packenden Finale spitzt sich alles zu: Shawn verlangt kurz vor der Hochzeit von Alliya einen Ehevertrag. Shekinah und Sarper planen eine außergewöhnlich intime Zeremonie und wollen im Bett heiraten. In Mexiko enthüllt Any ihr verborgenes Doppelleben, während Amani zwischen Wut und Mitleid schwankt. Greg zahlt stolz den Brautpreis, Joan feiert ausgelassen – und Mahdi zweifelt an Stevis Ehrlichkeit. Zwischen Leidenschaft, Lügen und Treuebruch geraten die Paare an ihre Grenzen. Alte Wunden reißen auf, Wahrheiten kommen ans Licht – und dann wird das schockierende Geheimnis gelüftet, über das alle gesprochen haben.
