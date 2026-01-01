David, der Kabauter
2 StaffelnAb 0
2 StaffelnAb 0
David, der Kabauter
Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.
Genre:Animation, Fantasie, Kinder, Familie
Produktion:ES, 1985
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© UNIEBOEK N.V./ B.R.B. INTERNACIONAL,S.A. - 1985 - Todos los derechos reservados