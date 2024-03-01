Willkommen auf MartiniqueJetzt ohne Werbung streamen
Deadly Tropics
Folge 1: Willkommen auf Martinique
48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
An einem Strand auf Martinique wird die Leiche der 17-jährigen Tissia gefunden. Die frischgebackene Leiterin der Kriminalpolizei, Mélissa Sainte-Rose, soll den Fall gemeinsam mit der Ermittlerin Gaëlle Crivelli aufdecken. Es stellt sich heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod mit drei Schulkameradinnen in eine Villa eingebrochen ist. Um den Mordfall zu lösen, müssen Mélissa und Gaelle kooperieren - auch wenn beide unterschiedliche Vorstellungen von Polizeiarbeit haben.
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International