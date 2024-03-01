Deadly Tropics
Folge 3: Palast der Freuden
50 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Gäelle und Mélissa werden in den Wald von Reculée gerufen, um die Leiche einer Frau zu inspizieren. Auf der Rückseite ihres toten Körpers stellen die Ermittlerinnen Kratzspuren fest, die an eine altbekannte Geistergeschichte des Waldes erinnern. Wollte der Mörder hiermit eine Botschaft hinterlassen? Ein Fall, der Rätsel aufgibt ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International