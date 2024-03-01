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Deadly Tropics

Palast der Freuden

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 01.03.2024
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Deadly Tropics

Folge 3: Palast der Freuden

50 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Gäelle und Mélissa werden in den Wald von Reculée gerufen, um die Leiche einer Frau zu inspizieren. Auf der Rückseite ihres toten Körpers stellen die Ermittlerinnen Kratzspuren fest, die an eine altbekannte Geistergeschichte des Waldes erinnern. Wollte der Mörder hiermit eine Botschaft hinterlassen? Ein Fall, der Rätsel aufgibt ...

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