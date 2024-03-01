Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Deadly Tropics

Amnesie

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 01.03.2024
Joyn+
Amnesie

AmnesieJetzt ohne Werbung streamen

Deadly Tropics

Folge 6: Amnesie

51 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Im tropischen Garten von Balata wird die verkohlte Leiche des Botanikers Sébastien Kermel aufgefunden. Das verlassene Wohnhaus des Opfers gibt den Ermittlerinnen Mélissa und Gaëlle Rätsel auf. Überall finden sich Blutspuren und Lise, Kermels schwangere Frau, ist verschwunden. Als diese schließlich von der Polizei gefunden und medizinisch untersucht wird, kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht: Offenbar wurde die Frau über längere Zeit misshandelt.

Alle Staffeln im Überblick

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

Alle 5 Staffeln und Folgen