Höllentrip mit TodesfolgeJetzt ohne Werbung streamen
Deadly Tropics
Folge 4: Höllentrip mit Todesfolge
51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Gaëlle und Mélissa werden auf Martinique mit einem grausamen Giftmord konfrontiert. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, die offenbar wegen Drogenmissbrauchs in einer Entzugsklinik in Behandlung war. Die Dame wurde mit einer Überdosis Datura umgebracht, einem hochtoxischen Pflanzengift.
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Federation International