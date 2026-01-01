Der Autohof - Snacks, Trucks & Rock 'n' Roll
Der Autohof - Snacks, Trucks & Rock 'n' Roll
Der Autohof Bad Honnef-Linz im Gewerbegebiet Dachsberg an der A3 zwischen Köln und Frankfurt bietet alles, was das Trucker-Herz begehrt. Dort können Berufskraftfahrer an den Zapfsäulen nicht nur ihre Lkws auftanken, sondern es gibt für die tonnenschweren Brummis auch Parkplätze und eine Waschanlage. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenfalls gesorgt. Die Familie Schiffer führt den Betrieb bereits seit drei Generationen. Aber jetzt stehen an der Fernstraße wichtige Veränderungen an. Der „Truck Stop“ wird von einem Pächter übernommen, denn die Grundstückseigentümer wollen expandieren. Und die Ideen des neuen Chefs stoßen nicht bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Gegenliebe. Das Arbeitsklima verändert sich. Da sind Konflikte an der Autobahn vorprogrammiert?