ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.02.2025
46 Min.Folge vom 24.02.2025

Der Faschingskrapfen gehört bei uns zur närrischen Zeit wie die rote Nase zum Clown. Mit saisonaler Ware wie dieser bessern Bäckereien und Supermärkte ihren Umsatz auf. Doch sind die lustigen Süßen ihr Geld wirklich wert? Welche Preisunterschiede gibt es? Und heißt „teurer“ immer auch gleich „besser“? Der ORFIII Themenmontag mach den Check. Auch Sekt und Prosecco sind um diese Jahreszeit stark nachgefragt. Wie sieht es hier aus mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis? Und auch Verkleidungen, Konfettis und anderer Schabernack dürfen nicht fehlen, wenn der Fasching seinem Höhepunkt entgegen geht – alles lei-lei-leiwand? Bildquelle: ORF/Neulandfilm

