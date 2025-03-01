Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der gestiefelte Kater

Der gestiefelte Kater

NBCUniversalStaffel 6Folge 13
Der gestiefelte Kater

Der gestiefelte KaterJetzt kostenlos streamen

Der gestiefelte Kater

Folge 13: Der gestiefelte Kater

23 Min.Ab 6

Special: Der gestiefelte Kater kämpft gerade gegen Ninja-Piraten an, als er unverhofft auf ein Märchenbuch stößt. Als er es aufschlägt, startet ein spannendes Abenteuer, in dem die Zuschauer die Entscheidungen treffen müssen, um ihn aus dem Buch zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der gestiefelte Kater
NBCUniversal
Der gestiefelte Kater

Der gestiefelte Kater

Alle 6 Staffeln und Folgen