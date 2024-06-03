Unsere Schnäppchenziele 2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Unsere Schnäppchenziele 2024
90 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Sommer, Sonne, Sparpreis: SAT.1 nimmt die besten Urlaubsziele zum Schnäppchenpreis unter die Lupe. Wo gibt es 2024 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie kommt man besonders günstig an den Strand? Wann ist der beste Zeitpunkt zum Buchen? Und um welche Lock-Angebote macht man besser einen Bogen? Ob fern oder nah, All-Inclusive-Hotel oder Camping: Moderatorin Elena Uhlig prüft mit ihren Gästen Urlaubsschnäppchen für jeden Reisetyp.
