All inclusive, Ferienpark & IndividualreiseJetzt kostenlos streamen
Der große Urlaubscheck
Folge 1: All inclusive, Ferienpark & Individualreise
99 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Wo wird 2025 der Urlaubstraum auch zum Traumurlaub? Bietet der All-Inclusive-Trip in die Türkei das beste Preis-Leistungs-Paket? Ist ein Ferienpark in den Niederlanden die cleverste Wahl für die Familienreise? Oder entdeckt man besser auf eigene Faust die Pasta-Kultur Italiens? Ob im Paket oder selbstorganisiert: SAT.1 checkt die Angebote mit Urlauberfamilien und entdeckt mit den Promis Stefano Zarrella und Madita van Hülsen das Unternehmungsangebot für Erwachsene und Kids.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der große Urlaubscheck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1