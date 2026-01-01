Vor TV
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
1 StaffelAb 16
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Was hat es mit dem Verschwinden und der Ermordung junger Studentinnen in den 1970er Jahren im Nordwesten der USA auf sich? Hinweise deuten auf einen attraktiven Mann mit einer Armbandage und einem VW-Käfer hin, der der Polizei stets einen Schritt voraus ist. Ted Bundy wird als einer der teuflischsten Serienkiller in die Kriminalgeschichte eingehen.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2018
