Der Killerclown: John Wayne Gacy
Folge 1: Der Fall Robert Piest
46 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 16
Nachdem die Polizei die Verbrechen des John Wayne Gacy aufdeckt, beleuchten die Ermittler die Vergangenheit des Serienmörders. Es wird deutlich: Er war kein unbeschriebenes Blatt, Fälle von sexueller Nötigung junger Männer waren bereits aktenkundig.
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Der Killerclown: John Wayne Gacy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Biografie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH