Der Killerclown: John Wayne Gacy
Folge 3: Polizeiliches Versagen
49 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 16
In einem umfassenden Verhör mit den Ermittlern schildert John Wayne Gacy die Einzelheiten seiner abscheulichen Verbrechen.
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Der Killerclown: John Wayne Gacy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Biografie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH