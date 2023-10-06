Der Killerclown: John Wayne Gacy
Folge 5: Nicht verfolgte Spuren
53 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 16
John Wayne Gacy erhält für seine grausamen Taten die Todesstrafe. Die Ermittlungen sind jedoch nicht abgeschlossen. Es tauchen weitere Opfer auf, die mit dem Killerclown in Verbindung gebracht werden können.
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Der Killerclown: John Wayne Gacy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Biografie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH