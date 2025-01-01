Picknick/Der kleine Bär macht Musik/Hoppe-Hüpfer-TeichJetzt kostenlos streamen
Der kleine Bär
Folge 10: Picknick/Der kleine Bär macht Musik/Hoppe-Hüpfer-Teich
23 Min.
Linda und der kleine Bär machen ein Picknick. Kleiner Bär gründet zusammen mit seinen Freunden einen Musikband. Alle Freunde sind aufgeregt, denn ein Ausflug zum Hoppe-Hüpfer-Teich steht auf dem Programm.
Der kleine Bär
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH