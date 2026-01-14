Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der kleine Herr Jakob

Wie das Leben so spielt

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Wie das Leben so spielt

Wie das Leben so spieltJetzt kostenlos streamen

Der kleine Herr Jakob

Folge 23: Wie das Leben so spielt

2 Min.Folge vom 14.01.2026

Witziger Zeichentrick-Clip mit dem liebenswerten, knollnasigen Herrn Jakob in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf Hans Jürgen Press’ gleichnamigem Comic, der Anfang der 60er-Jahre in der Zeitschrift „Stern“ erschien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der kleine Herr Jakob
Studio 100 Kids
Der kleine Herr Jakob

Der kleine Herr Jakob

Alle 3 Staffeln und Folgen