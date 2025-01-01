Der Kommissar
Diese Krimireihe, eine der erfolgreichsten der 70er-Jahre, stach schon immer durch Geschichten, die direkt aus dem Leben gegriffen sind, aus der Menge heraus. Der Kommissar und sein Team waren keine Superhelden, sondern normale Polizisten, die ihre Arbeit taten – Verbrecher jagen. Gewalt blieb dabei außen vor, denn man erkannte, dass die Ergründung der Psyche eines Täters viel aufschlussreicher für die Lösung eines Falles ist. Drehbuchautor Herbert Reinecker, allseits bekannt durch weitere Top-Serien wie „Derrick“ und „Der Alte“, stellt hier ein weiteres Mal sein Können als Meister der Krimiserien unter Beweis.
