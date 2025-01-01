Der letzte Bulle
Folge 6: Ins Paradies
44 Min.Ab 12
Da Mick inzwischen des Mordes an dem Bundesbankbeamten Höthker verdächtigt wird, flüchtet er nach Monaco. Dort will er seinen Vater Erwin ausfindig machen und zu den Geschehnissen aus der Silvesternacht 2001/2002 befragen. Erwin schaltet allerdings zunächst auf stur und präsentiert Mick sein Luxusleben. Doch dann stößt der Bulle auf die nächste heiße Spur. In Deutschland muss Andreas unterdessen um seine Karriere fürchten, da er angeblich gemeinsame Sache mit Mick macht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin