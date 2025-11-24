Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Besser Essen

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 24.11.2025
Besser Essen

Der letzte Bulle

Folge 2: Besser Essen

46 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Ein unappetitlicher Mordfall bringt Mick und Andreas mitten hinein in den veganen Ernährungssektor. Während Andreas versucht, nüchtern zu bleiben, eckt Mick überall an. Unter Verdacht geraten verletzte Ex-Liebhaber, bankrotte Konkurrenten und zurückgelassene Geschäftspartner. Aber wer hat ein Motiv für den Mord - und wie weit reicht das Lügengeflecht?

