Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance
1 StaffelAb 0
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Der Maler Piero della Francesca - Pionier der Renaissance
Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine visuelle Reise durch die „Terre di Piero“ - die Landschaften der Toskana, Umbriens und der Marken. Kunsthistorikerin Machtelt Brüggen Israëls und Historiker Carlo Ginzburg entschlüsseln die verborgenen Geschichten hinter seinen Meisterwerken und zeigen, warum Piero bis heute als Zeitgenosse gilt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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